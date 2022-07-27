Саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году в Петербурге

Петербург примет российско-африканский саммит. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году Петербург примет саммит Россия-Африка. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, только что побывавшая на черном континенте.

- Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка, - сообщила Захарова.

Напомним, что в период с 24 по 27 июля представители российского МИДа посетили с рабочим визитом ряд африканских стран: Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Справка «КП»:

Саммит Россия –Африка является регулярным мероприятием. Первое из них состоялось в Сочи в 2019 году.