Саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году в Петербурге

Петербург примет российско-африканский саммит.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В 2023 году Петербург примет саммит Россия-Африка. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, только что побывавшая на черном континенте.
- Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка, - сообщила Захарова.
Напомним, что в период с 24 по 27 июля представители российского МИДа посетили с рабочим визитом ряд африканских стран: Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.
Справка «КП»:
Саммит Россия –Африка является регулярным мероприятием. Первое из них состоялось в Сочи в 2019 году.