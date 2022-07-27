Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 17:41

Суд Петербурга арестовал женщину, наехавшую на сотрудника ГИБДД

Ранее та же автомобилистка пыталась сбить прохожего с собакой
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд арестовал женщину за наезд на гаишника.

Суд арестовал женщину за наезд на гаишника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Василеостровский суд Петербурга отправил под арест женщину-водителя черного «Рено», которая вечером воскресенья наехала на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на улице Кораблестроителей.

- Задержанная умышленно применила насилие в отношение инспектора ДПС, а именно совершила на него наезд, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полицейский получил травмы пальца левой руки и связок правого колена.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, однако обвинение женщине пока не предъявили.

Отметим, что ранее в соцсетях жители Василеостровского района уже жаловались на автомобилистку, которая агрессивно вела машину на дороге и пыталась наехать на человека с собакой на тротуаре.

При этом адвокаты петербурженки просили иную меру пресечения. Ссылаясь на то, что она ранее не судима, имеет маленького ребенка и принесла извинения инспектору. Но суд отправил женщину в СЗО до 5 сентября.