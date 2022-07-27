Детскую площадку с вертолетом, джипом и самолетом построил своими руками житель Ленобласти

В Ленобласти местный житель сам смастерил оборудование для детской площадки, но теперь его могут убрать как незаконное. Фото: vk.com/sosnovo.news / Olga Aleksandrova

Житель деревни Снегиревка Приозерского района Ленобласти своими руками и из подручных материалов сделал детскую площадку во дворе среди обычных многоквартиных домов. Рядом с «хрущевкам» появились вертолет, джип и самолет, в котором без труда угадывается легендарный «кукурузник» Ан-2.

- Вот такую красоту для наших деток сделал наш односельчанин. Спасибо. Это красиво, - написали в соцсетях жители деревни.

По их словам, создатель площадки – сам многодетный отец. Он делал все не только своими руками, но и из собственных материалов. По большей части приспосабливал, что мог – задним винтом на вертолетике служит велосипедное колесо. Но все равно все смотрится отлично – детвора очень рада.

А вот их родители беспокоятся, что местные чиновники все снесут. Ведь по факту работы ни с кем не согласованы и являются самовольной конструкцией на муниципальной земле: «А если ребенок получит травму на таком неузаконенном оборудовании? Единственный способ - перенести на частную территорию, а потом узаконить».