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Происшествия28 июля 2022 5:43

Самосвал перевернулся и засыпал песком трассу под Петербургом

Авария произошла на Новоприозерском шоссе утром 28 июля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Самосвал с песком перевернулся на трассе под Петербургом

Самосвал с песком перевернулся на трассе под Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

На Новоприозерском шоссе под Санкт-Петербургом случилась авария, ставшая причиной утренних пробок. На трассе в сторону города уже после съезда в Агалатово перевернулся самосвал, груженный песком. Весь груз рассыпался по дороге. Об этом 28 июля 2022 года в социальной сети сообщили очевидцы.

- Автомобиль перевернулся еще в 4 часа ночи, - рассказал свидетель.

Однако машина в таком состоянии продолжала лежать как минимум до 7 часов утра. Автомобилистам приходилось объезжать по одной более менее свободной и расчищенной полосе трассы.

Известно, что на место уже прибыли экстренные службы, чтобы поднять самосвал и убрать песок. Пострадал ли при аварии водитель, не уточняется. К 9 часам утра пробки на трассе нет.