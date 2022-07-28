Самосвал перевернулся и засыпал песком трассу под Петербургом

Самосвал с песком перевернулся на трассе под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

На Новоприозерском шоссе под Санкт-Петербургом случилась авария, ставшая причиной утренних пробок. На трассе в сторону города уже после съезда в Агалатово перевернулся самосвал, груженный песком. Весь груз рассыпался по дороге. Об этом 28 июля 2022 года в социальной сети сообщили очевидцы.

- Автомобиль перевернулся еще в 4 часа ночи, - рассказал свидетель.

Однако машина в таком состоянии продолжала лежать как минимум до 7 часов утра. Автомобилистам приходилось объезжать по одной более менее свободной и расчищенной полосе трассы.

Известно, что на место уже прибыли экстренные службы, чтобы поднять самосвал и убрать песок. Пострадал ли при аварии водитель, не уточняется. К 9 часам утра пробки на трассе нет.