МЧС предупредило о ливнях и грозах в Петербурге 29 июля

Ливни и грозы пройдут в Петербурге 29 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Хорошей погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие дни можно не ждать. МЧС города предупредило об ухудшении ситуации. В пятницу, 29 июля 2022 года, в Северной столице ожидаются ливни и грозы. Поэтому лучше одеваться в плащи и брать с собой зонты.

- 29 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, ветер порывами до 15 метров в секунду,- сообщили в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Как ранее сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, дождей в городе будет много. Особенно в пятницу и субботу. В первый выходной день еще станет и холодно, так как максимально температура днем поднимется лишь до плюс 18 градусов.

Дождливая и прохладная погода в городе простоит еще в начале августа, но позже вернется тепло.