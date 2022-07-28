Сбежавшего из суда многодетного отца-насильника Андрея Бовта вторые сутки ищут под Петербургом

Поиски многодетного психически больного отца-насильника из Гатчины, сбежавшего из зала суда, идут вторые сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области второй день ищут многодетного психически больного отца-насильника из Гатчины Андрея Бовта, который днем 27 июля 2022 года сбежал из зала суда. Когда 47-летнего мужчину, возомнившего себя царем, привезли на заседание Гатчинского суда, он попросился в туалет и сбежал.

- Полиция ведет его розыск. Увидевших человека с похожими приметами просят звонить по телефону дежурной части ОМВД Гатчинского района Ленобласти: 8 (81371) 2-25-70, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Бовт является опасным и психически больным человеком. Сейчас суд рассматривает вопрос о том, чтобы отправить его на принудительное лечение.

В день побега он был одет в черную замшевую куртку, черные вельветовые брюки, а также черные ботинки.