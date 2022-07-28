Жителям Казахстана рассказали о туристической привлекательности Петербурга

В Петербурге ждут туристов из Казахстана. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Городского туристско-информационного бюро Петербурга провели роуд-шоу в Казахстане. В двух главных городах страны был представлен проект, служащий увеличению туристической привлекательности Северной столицы.

- Турбизнесу Казахстана были представлены новые туристские программы Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Со стороны местных представителей индустрии роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» вызвало большой интерес. В Алматы на встречу пришли представители 83 турфирм Казахстана, а в Нур-Султане – 75.

Для увеличения потока туристов сейчас прорабатывается открытие прямого рейса из Петербурга в Нур-Султан. Пока долететь напрямую из Пулково можно только в Актау. Либо добираться через Москву, что не слишком удобно.