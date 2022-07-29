Разрубленных лопатой мертвых котят нашли на улице в Петербурге

Жестокий живодер появился в Кронштадте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители города Кронштадт, который входит в состав Санкт-Петербурга, бьют тревогу из-за появившегося живодера. Неизвестный издевается над кошками, убивая их жестокими способами. Так, утром 26 июля 2022 года один мужчина обнаружил трупики двух котят, которые были разрублены лопатой. Об этом он рассказал в социальной сети.

- Утром шел на работу в 8:30. Между домами 1 и 3 по Коммунистической улице обнаружил двух рыжих котят подростков, мертвых и лопату которая была воткнута в живот одного из малышей. Блин, слов нет, - рассказал мужчина.

Горожанин написал заявление в полицию.

Оказалось, что это уже не первый подобный случай. Так, в прошлом году точно на том же месте между домами кто-то убил кошку. Вокруг нее метался маленький котенок с переломанными лапами. Кошку тогда похоронили неравнодушные, а котенка, после осмотра ветеринара, тоже пришлось усыпить.

- Ветеринар сказала, что это дело рук живодера. Писал заявление в полицию, проверку провел участковый, не нашли, - рассказал мужчина.

Сейчас местные жители просят очевидцев или тех, кто может что-то знать о живодере, объединиться и обратиться в полицию.