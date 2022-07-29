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Дом. Семья29 июля 2022 8:05

Маленького щенка спасли из заточения в коллекторе в Петербурге

Собака провалилась в открытый люк недалеко от Пушкина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Щенка спасли из люка в Петербурге / Фото: Кошкиспас

Щенка спасли из люка в Петербурге / Фото: Кошкиспас

В Санкт-Петербурге спасли щенка, который провалился в коллектор. Все произошло 23 июля 2022 года. Местные жители заметили животное, оказавшееся в заточении недалеко от города Пушкин. Щенок провалился в открытый люк и не смог выбраться самостоятельно. Испуганный малыш лежал на приступке у дренажного канала на глубине трех метров, пока не пришло его спасение.

- Щенок грустно смотрел наверх, однако от спущенной веревочной петли неожиданно шарахнулся и наполовину залез в желоб, - рассказали волонтеры "Кошкиспас", прибывшие вызволять малыша.

Поимка собаки заняла какое-то время, так как от страха щенок забрался в трубу и не решался выйти. В итоге малыша все же поймали и подняли наверх. Но как только он оказался на земле, сразу же убежал от своих спасителей.