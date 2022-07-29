Владимир Путин выступит на параде на День ВМФ в Петербурге

Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет главный Военно-морской парад. День ВМФ в Северной столице посетит президент страны Владимир Путин. Также в Кремле анонсировали его выступление на параде. Об этом пишет ТАСС.

- В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Будет выступление президента, день будет насыщенный, - приводит издание слова пресс-секретаря главы государства.

Главный парад на День ВМФ начнется с 11 часов утра. К этому времени в Петербурге разведут мосты, а также перекроют набережные, чтобы зрители могли наблюдать с них за проходом кораблей. В параде примут участие более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В небо поднимутся 42 воздушных судна, а всего в параде будет задействовано более 3,5 тысячи военнослужащих. Праздник завершится салютом в 22:45 часов.