Дворцовый мост разведут днем 30 июля для парада ВМФ

Дворцовый мост разведут в 18:00 часов 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 июля Санкт-Петербург станет площадкой для главного парада на День ВМФ. Из-за этого в городе разведут мосты в день праздника. А Дворцовый мост и вовсе будет разведен с 30 июля. Об этом гостей и жителей города предупредили в комитете по транспорту.

- Для пропуска боевых кораблей, задействованных в параде Дворцовый мост разведут в 18:00 часов 30 июля, а наведут обратно только в 14:00 часов 31 июля, - сообщили в комитете.

Другие три моста: Литейный, Троицкий и Благовещенский будут разведены с 7:00 до 14:00 часов.

Напомним, что также на этот период в Петербурге перекроют набережные и часть Невского проспекта. Для автомобилистов с 10:00 до 14:00 часов 31 июля сделают бесплатный проезд по ЗСД.

Помимо этого, с 7:00 до 17:00 проезд по КАД через дамбу будет закрыт. Исключение только для жителей Кронштадта, общественного транспорта и экстренных служб.