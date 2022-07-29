Четверо детей пропали в Петербурге за сутки

Полиция ищет четверых пропавших подростков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и волонтеры Петербурга разыскивают четверых подростков, которые без вести пропали в городе всего за сутки. Двое детей исчезли в Невском районе. 14-летний мальчик и 15-летняя девочка числятся проблемными и уже сбегали из места жительства.

- В Красногвардейском районе ищут 16-летнего ученика 8 класса. Он также сбегал ранее и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет «Мойка 78».

Четвертым пропавшим числится 13-летний семиклассник одной из школ Приморского района. Парень также не раз уходил из дома по своей воле и стоит на учете в органах правопорядка.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение всех подростков. Разговор с их родителями и опекунами уже проведен.