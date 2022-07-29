В Кудрово женщина на «Тойоте» перевернулась на крышу при попытке припарковаться

В Кудрово с утра "загорала" белая "Тойота". Фото: vk.com/spb_today

Не самым добрым получилось утро сразу для двух автомобилистов из Кудрово. Во-первых, пострадал ни в чем не повинный владелец «Ауди», в машину которого врезалась белая «Тойота Рав4». А во-вторых, пострадала и сама хозяйка «Тойоты», ведь именно ее кроссовер лег на крышу после неудачной попытки припарковаться.

- Утро добрым не бывает. В городе Кудрово, возле МЕГИ, после неудачной парковки «Тойота» отдыхает на крыше. Все службы на месте, - писали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее там же была опубликована запись с камеры наблюдения дома на Европейском бульваре, где все и произошло. На ней хорошо видно, как белая «тойота» пытается встать на довольно большое парковочное место за черной «Ауди», но вдруг водитель белой иномарки дает по газам, бьет «Ауди» и, выкрутив руль вправо, по дуге врезается в стену соседнего дома, переворачивая машину на крышу.

По словам очевидцев, за рулем «Тойоты» была дама в вечернем платье, еще не отошедшая от вчерашнего.

Точные причины ДТП установит Госавтоинспекция.