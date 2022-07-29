Депутата ЗакСа Петербурга Шишлова обвинили в дискредитации армии России

Депутат Шишлов получил протокол о дискредитации армии. Фото: vk.com/id7128040

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Шишлов стал фигурантом административного дела о дискредитации армии. На парламентария уже составили соответствующий протокол, основанием для которого стали посты Шишлова в соцсетях. В них в частности говорится о неуместности почтения минутой молчания лидера ЛДПР Жириновского и несвоевременности приданию георгиевской ленте государственного статуса.

- Протокол составлен на основе экспертного заключения доцента РГПУ имени Герцена Абакановой. Она утверждает, что в моих публикациях «прослеживается направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных Сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране», - пишет на странице ВКонтакте сам депутат.

Александр Шишлов уже заявил, что не согласен с такой оценкой и будет отстаивать правоту в суде. В этом его поддержали коллеги по партии.

Рассматривать дело будет Петроградский районный суд Петербурга.