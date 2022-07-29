Новая Голландия и «Остров Фортов» стали самыми популярными новыми достопримечательностями Петербурга

Башня "Лахта Центра" стала четвертой в списке популярных туристических новинок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга рассказали, какие из новых городских достопримечательностей они выбирают сами для посещения. Самым популярным местом, что не удивительно, стал остров Новая Голландия. За него проголосовали 20 процентов опрошенных.

- Комплекс «Остров фортов» в Кронштадте занял второе место с результатом 18 процентов, - пишет «Петербургский дневник».

Далее по популярности расположились «Севкабель Порт» (15 процентов) и «Лахта Центр» (11 процентов).

Менее популярными оказались Никольские ряды, которым не удалось пока повторить успех Новой Голландии. Еще меньше петербуржцев посещают общественное пространство внутри Гостиного двора, деревянную набережную на Крестовском острове.

Последнее место заняло пространство на киностудии «Ленфильм».

Впрочем, недостаток интереса со стороны горожан с лихвой компенсируют туристы.