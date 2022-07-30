Мужчина на Toyota стрелял по машинам на КАД

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга задержала мужчину, стрелявшего по машинам на КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу. По их словам, о ЧП сообщили девушка-водитель автомобиля «Рено Аркана». При съезде на Муринскую дорогу по ее машине выстрелил другой водитель «Тойота РАВ-4». В руках у него был предмет похожий на пистолет.

- Через короткое время у дома 29 по проспекту Тореза нарядом дорожной полиции разыскиваемый автомобиль был остановлен. За рулем находился 42-летний ранее судимый гражданин, который доставлен в отдел полиции для разбирательства. У мужчины изъят пневматический пистолет, - сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.