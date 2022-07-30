В Петербурге выявили еще 1,4 тысячи новых случаев коронавируса

Количество заболевших ковидом в Петербурге растет с начала недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавируса захлестнула Петербург. За сутки к 30 июля в городе на Неве выявили 1457 заболевших. Также госпитализировали 120 человек.

Такое количество случаев в Петербурге не было с 19 марта. Еще пару в начале недели число заболевших было 788.

Как сообщили 30 июля Оперативном штабе по борьбе с инфекцией, в Петербурге 688 пациентов выздоровели, а еще восемь петербуржцев умерли от ковида.

По данным Смольного, в Петербурге семь госпиталей, которые лечат пациентов от коронавируса.