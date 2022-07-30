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Происшествия30 июля 2022 11:24

Мигранту предъявили обвинения за поножовщину на Софийской овощебазе в Петербурге

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения уроженцу Азербайджана
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге решают вопрос об аресте мигранта, устроившего поножовщину на Софийской овощебазе в Петербурге. Следственный комитет предъявили уроженцу Азербайджана обвинения в покушении на убийство. Напомним, драка произошла утром 29 июля на оптовом рынке.

- Обвиняемый утром 29 июля 2022 года, находясь на территории рынка, расположенного на улице Софийской, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со своим соотечественником 1977 года рождения, нанёс последнему не менее 15 ударов ножом в область головы, шеи, туловища, - рассказали подробности в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. 24-летнего мигранта задержали в тот же день.