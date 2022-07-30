Под Петербургом нашли гриб с кровавыми слезами

Гриб является ядовитым. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Жителей Петербурга испугала находка, на которую они наткнулись в лесу в Ленинградской области. Среди травы они обнаружили необычный гриб, и которого сочились кровавые слезы.

- Мы наткнулись на него в лесу недалеко от деревни Агалатово. Густые кровавые капли сочились из шляпки, - рассказали читатели «КП», поделившись жутким фото.

В народе гриб прозвали «зуб дьявола». Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Но в находке нет ничего жуткого. Это всего лишь гриб с красивым названием гинделлум пека. В народе его прозвали «зуб дьявола», более лояльные натуры зовут его «клубника со сливками».Выглядит он как белая подушка неправильной формы с кроваво-красными каплями.». Высота его 2–3 сантиметра, диаметр шляпки — 5–10 сантиметров. Есть его категорически запрещено.