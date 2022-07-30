Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 14:08

Под Петербургом нашли гриб с кровавыми слезами

Необычную находку обнаружили в лесу в деревне Агалатово
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Гриб является ядовитым.

Гриб является ядовитым.

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Жителей Петербурга испугала находка, на которую они наткнулись в лесу в Ленинградской области. Среди травы они обнаружили необычный гриб, и которого сочились кровавые слезы.

- Мы наткнулись на него в лесу недалеко от деревни Агалатово. Густые кровавые капли сочились из шляпки, - рассказали читатели «КП», поделившись жутким фото.

В народе гриб прозвали «зуб дьявола».

В народе гриб прозвали «зуб дьявола».

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Но в находке нет ничего жуткого. Это всего лишь гриб с красивым названием гинделлум пека. В народе его прозвали «зуб дьявола», более лояльные натуры зовут его «клубника со сливками».Выглядит он как белая подушка неправильной формы с кроваво-красными каплями.». Высота его 2–3 сантиметра, диаметр шляпки — 5–10 сантиметров. Есть его категорически запрещено.