Петербуржцы больше всех остальных россиян тратятся на помолвочные кольца

Среди популярных вставок из камней здесь — бриллиант, сапфир и изумруд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женихи из Петербурга готовы больше всех остальных россиян готовы тратиться на помолвочные кольца. В среднем за украшение они готовы отдавать по 9 952 рубля. Об этом рассказали в аналитическом центре Sokolov, где подсчитали траты будущих молодоженов. По их данным, чаще всего для помолвки выбирают кольца из белого золота, на втором и третьем месте — изделия из комбинированного и красного золота

На ровне с Петербургом кругленькую сумму за украшение готовы выложить жители Саратова, меньше всех – женихи из Омска и Великого Новгорода.

- Чаще всего жители Северной столицы делали предложение в марте. Из драгоценных металлов женихи из Санкт-Петербурга почти в половине случаев выбирают белое золото. Среди популярных вставок из камней здесь — бриллиант, сапфир и изумруд, - уточняют аналитики.