Владимир Путин прилетел на вертолете на Петропавловскую крепость для участия в морском параде

Вертолет с президентом
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вертолет с президентом России Владимиром Путиным прибыл на Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает корреспондент "КП-Петербург" с места событий.
Владимир Путин и Сергей Шойгу прилетели для участия в морском параде, который начнется в 11:00. Днем ранее президента и министра заметили в Кронштадте. Вместе с Ксенией Шойгу они осматривали "Остров фортов".
Ожидается, что на параде президент России выступит с речью.