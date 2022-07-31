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31 июля 2022 7:20

Владимир Путин прилетел на вертолете на Петропавловскую крепость для участия в морском параде

Вместе с ним прибыл министр обороны России Сергей Шойгу
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Вертолет с президентом

Вертолет с президентом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вертолет с президентом России Владимиром Путиным прибыл на Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает корреспондент "КП-Петербург" с места событий.

Владимир Путин и Сергей Шойгу прилетели для участия в морском параде, который начнется в 11:00. Днем ранее президента и министра заметили в Кронштадте. Вместе с Ксенией Шойгу они осматривали "Остров фортов".

Ожидается, что на параде президент России выступит с речью.