В фестивале воздушных змеев в Петербурге приняли участие сотни человек

Фестиваль воздушных змеев прошел в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В парке 300-летия Петербурга прошел фестиваль воздушных змеев. В нем приняли порядка сотни человек. Над городом запускали "рыб" и "осьминогов". На праздник горожане приходили с детьми. Сильный ветер у воды помогал участникам запускать в небо змеев.

На фестивале работали аниматоры, которые развлекали детей. Для маленьких горожан была продумана целая программа. Ребята могли разрисовать стену, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть кинотеатр под открытым небом.

На фестивале также можно было заняться йогой или спортивными играми.