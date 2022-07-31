Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 11:35

В фестивале воздушных змеев в Петербурге приняли участие сотни человек

Фестиваль прошел в парке 300-летия Петербурга
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Фестиваль воздушных змеев прошел в Петербурге

Фестиваль воздушных змеев прошел в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В парке 300-летия Петербурга прошел фестиваль воздушных змеев. В нем приняли порядка сотни человек. Над городом запускали "рыб" и "осьминогов". На праздник горожане приходили с детьми. Сильный ветер у воды помогал участникам запускать в небо змеев.

На фестивале работали аниматоры, которые развлекали детей. Для маленьких горожан была продумана целая программа. Ребята могли разрисовать стену, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть кинотеатр под открытым небом.

На фестивале также можно было заняться йогой или спортивными играми.