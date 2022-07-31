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Общество31 июля 2022 12:38

Все станции метро в Петербурге вернулись к обычной работе после парада

Последние ограничения на вход были сняты на станции "Невский проспект-2"
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Ограничения в метро сняты

Ограничения в метро сняты

Фото: Артем КИЛЬКИН

Все станции метро в Санкт-Петербурге вернулись к обычной работе после ограничений на вход, которые были введены на время парада. Теперь метрополитен перешел на обычный режим. Ранее у станций метро в центре заметили серьезную давку. Тысячи людей пытались уехать после военно-морского парада.

- Последние ограничения на вход были сняты на станции "Невский проспект-2", - сообщили в метрополитене Петербурга.

Также в центре города вернули проезд для автомобилистов. Перекрытия на Невском проспекте были сняты.