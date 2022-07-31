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Общество31 июля 2022 13:35

Бушующие над водой смерчи в Сосновом Бору Ленобласти попали на видео

В соцсетях делятся кадрами разбушевавшейся погоды
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
В Петербурге и Ленобласти утром была непогода

В Петербурге и Ленобласти утром была непогода

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосновом Бору Ленобласти заметили бушующие над водой смерчи. Кадрами непогоды делятся очевидцы в соцсетях. На них видно облака с закручивающимся хвостом на фоне мрачного неба.

- Смерчи бушевали в Сосновом Бору, - поделились очевидцы в группе "Мегаполис/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.

Вихреобразные воронки были далеко от берега. Судя по всему, до суши смерчи не дошли.

Непогода с самого утра бушевала в Петербурге и Ленинградской области, но к началу парада тучи развеялись. Сейчас в городе и области солнечно, без осадков.