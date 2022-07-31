Бушующие над водой смерчи в Сосновом Бору Ленобласти попали на видео

В Петербурге и Ленобласти утром была непогода
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Сосновом Бору Ленобласти заметили бушующие над водой смерчи. Кадрами непогоды делятся очевидцы в соцсетях. На них видно облака с закручивающимся хвостом на фоне мрачного неба.
- Смерчи бушевали в Сосновом Бору, - поделились очевидцы в группе "Мегаполис/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.
Вихреобразные воронки были далеко от берега. Судя по всему, до суши смерчи не дошли.
Непогода с самого утра бушевала в Петербурге и Ленинградской области, но к началу парада тучи развеялись. Сейчас в городе и области солнечно, без осадков.