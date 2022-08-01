Губернатор Петербурга поздравил Ленинградскую область с 95-летием

Ленобласти - 95 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллегу Александра Дрозденко и всех жителей Ленинградской области с 95-летием региона. Именно 1 августа считается датой образования этого субъекта федерации.

- Наши регионы связаны общей судьбой. Мы бережно храним память о славных победах Александра Невского и Петра Первого, героической обороне блокадного Ленинграда, совместных трудовых свершениях, - отметил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Глава Северной столицы отметил, что сейчас оба соседних региона работают как одна большая агломерация, выстраивая единый подход к транспортной системе, утилизации и переработке отходов, газификации. Туристические маршруты Петербурга и Ленобласти также неотрывно связаны и дополняют друг друга.

Губернатор Петербурга пожелал Ленобласти и ее жителям процветания, благополучия и всего самого хорошего.