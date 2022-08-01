Мотоциклист врезался в маршрутку на Выборгском шоссе в Петербурге

Гонщик на мотоцикле врезался в маршрутку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткая авария произошла на севере Санкт-Петербурга утром 1 августа 2022 года. Около 11:45 часов утра на Выборгском шоссе мужчина на мотоцикле врезался в маршрутку, которая ехала за город. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- Напротив дома 17 по Выборгскому шоссе 28-летний мужчина на мотоцикле "Ямаха" потерял управление и врезался в маршрутное такси, которое направлялось от станции метро "Проспект Просвещение" в Лехтуси, - рассказали в полиции.

При столкновении мотоциклист серьезно пострадал. Машина скорой помощи госпитализировала его в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Пассажиры маршрутки не пострадали.

На месте работают экстренные службы, а также инспекторы дорожной полиции. Они устанавливают детали и обстоятельства произошедшей аварии.