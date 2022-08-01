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Происшествия1 августа 2022 12:33

Мясорубка раздробила руку годовалому ребенку в Петербурге

Микрохирурги Педиатрического университета более 12 часов пытались собрать кисть мальчика по частям
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Врачи в Петербурге 12 часов сшивали кисть ребенку, засунувшему руку в мясорубку

Врачи в Петербурге 12 часов сшивали кисть ребенку, засунувшему руку в мясорубку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге спасают годовалого ребенка, которому электромясорубкой раздробило руку. Инцидент произошел 31 июля 2022 года. Мальчик по неосторожности заснул руку в кухонную технику, которая начала перемалывать его кисть. Извлечь руку удалось только благодаря спасателям МЧС. Далее за работу принялись микрохирурги Педиатрического университета, которые более 12 часов собирали кисть по частям.

- Были раздроблены четыре пальца. Мы смогли собрать все пальцы, выполнили микрохирургический шов нервов, сосудов, - рассказали в в университете.

Восстановить кровообращение трех пальцев удалось, а для четвертого хирурги взяли фрагмент вены ребенка и заместили им поврежденную артерию. Операция шла с 18 часов вечера до 3 часов ночи. Врачи говорят, что лечение будет долгим, так как подобные травмы всегда очень неблагоприятны.