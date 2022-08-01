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Происшествия1 августа 2022 13:14

Подросток тяжело пострадал в ДТП с перевертышем под Тихвином

За рулем машины была женщина, предположительно мать мальчика
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Подросток пострадал в ДТП в Ленобласти.

Подросток пострадал в ДТП в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17-летний подросток пострадал в ДТП в Ленобласти. Авария произошла днем на 186-м км трассы «Лодейное Поле – Чудово» Тихвинского района. Volkswagen Polo, за рулем которого была 41-летняя женщина, предположительно мать потерпевшего, вылетел в кювет и врезался в дерево.

- В результате удара иномарка перевернулась. В аварии пострадал 17-летний пассажир, - пишет интернет-портал Оnline47.ru.

Известно, что подросток получил множественные травмы, в том числе переломы, и был госпитализирован в Тихвинскую горбольницу. Его состояние оценивается лечащими врачами как средне-тяжелое. Сама женщина-водитель сильно не пострадала.

Причины ДТП устанавливают дознаватели Госавтоинспекции.