Температура воздуха в июле 2022 года превысила норму для Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наступил последний летний месяц, поэтому главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги июля 2022 года. В целом месяц оказался особо ничем не примечательным: ни аномальной жары, ни холода, ни ливней.

- Среднесуточная температура воздуха в этом году составила в июле плюс 19,9 градусов, всего на 0,8 градусов превысив норму. Напомню, что прошлый аномально-жаркий июль стал теплее нормы на 4 градуса, - рассказал синоптик.

Жаркие дни оказались только в начале месяца, когда 1 и 2 июля температура воздуха поднялась до плюс 31,9 градусов.

Что касается дождей, то их оказалось всего 90 процентов от месячной нормы для июля. Зато солнце светило на протяжении 30 дней, но всего 270 часов, что близко к норме для месяца.