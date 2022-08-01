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Общество1 августа 2022 14:53

Папа Римский собирается посетить Петербург весной 2023 года

Понтифик хочет пройти по местам Достоевского
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Папа Римский Франциск хочет посетить Петербург весной 2023 года

Папа Римский Франциск хочет посетить Петербург весной 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Папа Римский Франциск собирается посетить Санкт-Петербург весной 2023 года. Как пишет 1 августа 2022 года издание "РИА Новости", понтифик хочет приехать в Россию, чтобы побывать в некоторых православных святынях, Третьяковской галерее в Москве, а также пройтись по местам Достоевского в Северной столице.

- Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил, - приводит издание слова председателя Всемирного союза староверов Севастьянова.

Помимо Петербурга и Москвы глава католической церкви хочет побывать в церкви святого папы Римского Мартина I, который скончался в VII веке и был похоронен в Крыму.

Пока что точных дат, когда понтифик планирует посетить Россию нет.