Папа Римский собирается посетить Петербург весной 2023 года

Папа Римский Франциск хочет посетить Петербург весной 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Папа Римский Франциск собирается посетить Санкт-Петербург весной 2023 года. Как пишет 1 августа 2022 года издание "РИА Новости", понтифик хочет приехать в Россию, чтобы побывать в некоторых православных святынях, Третьяковской галерее в Москве, а также пройтись по местам Достоевского в Северной столице.

- Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил, - приводит издание слова председателя Всемирного союза староверов Севастьянова.

Помимо Петербурга и Москвы глава католической церкви хочет побывать в церкви святого папы Римского Мартина I, который скончался в VII веке и был похоронен в Крыму.

Пока что точных дат, когда понтифик планирует посетить Россию нет.