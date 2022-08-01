Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 1 августа зарегистрировано более 1,7 тысяч новых случаев. Однако, как отметил градоначальник, правительство следит за ситуацией и принимает необходимые меры.

- Появляются новые штаммы. У ранее переболевших ковидом и вакцинированных существенно снизилось количество антител. Коллективный иммунитет заметно сократился. Сейчас особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого нет медицинских противопоказаний, - отметил градоначальник.

Также Беглов добавил, что к строгим мерам сдерживания коронавируса город пока не собирается возвращаться. Маски в общественным местах носить не обязательно.

- У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга. Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса, - добавил губернатор.