Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 августа 2022 16:08

Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом в Петербурге

Губернатор призвал горожан вакцинироваться
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом в Петербурге

Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 1 августа зарегистрировано более 1,7 тысяч новых случаев. Однако, как отметил градоначальник, правительство следит за ситуацией и принимает необходимые меры.

- Появляются новые штаммы. У ранее переболевших ковидом и вакцинированных существенно снизилось количество антител. Коллективный иммунитет заметно сократился. Сейчас особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого нет медицинских противопоказаний, - отметил градоначальник.

Также Беглов добавил, что к строгим мерам сдерживания коронавируса город пока не собирается возвращаться. Маски в общественным местах носить не обязательно.

- У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга. Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса, - добавил губернатор.