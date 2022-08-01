Петербург встал в пробки из-за сильного дождя 1 августа

Пробки в 7 баллов сковали Петербург во время дождя 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с середины дня 1 августа 2022 года идет дождь. На мокрых дорогах увеличилось количество аварий, что привело к серьезным пробкам. К 19 часам пробки достигли 7 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20 часам достигнут 4 баллов, - сообщает сервис.

Так, аварии за последнее время произошли на перекрестке Большевиков и улицы Коллонтай, на Шафировском путепроводе, Свердловской набережной, проспекте Маршала Блюхера и по многим другим улицам города.

Что касается пробок, то самая большая и плотная на 19 часов наблюдается на внутренней стороне КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Пробка растянулась на 10,7 километров. В ней можно потерять больше часа.