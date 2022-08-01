Парень собрал монеты у кота Елисея в Петербурге и раздал их детям Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга в очередной раз "обокрали" кота Елисея, который "живет" на фасаде дома на Малой Садовой улице. Днем 1 августа 2022 года парень забрался по лестнице к фигуре знаменитого кота, собрал монетки, которые туристы закинули туда на счастье и раздал их детям. "Робина Гуда" сняли на видео прохожие.

- Сборщик монет у кота Елисея на Малой Садовой, устроил аттракцион неслыханной щедрости для детей, решив поделится своей добычей. Судя по видео все остались довольны, - рассказали очевидцы.

Многие пользователи сети оценили поступок молодого человека, который принес детям радость и подкинул монеток "на мороженое". Другие же раскритиковали парня.

- А слабо из своего кармана?

- Ободрали уже весь угол дома!