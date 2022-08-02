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Общество2 августа 2022 5:49

26% петербуржцев переживают из-за постоянной текучки кадров на работе

В Ленобласти персонал на предприятиях меняется еще чаще
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Текучка кадров среди коллег беспокоит четверть работающих горожан.

Текучка кадров среди коллег беспокоит четверть работающих горожан.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более четверти жителей Петербурга жалуются на нервозность из-за частых перемен в трудовом коллективе. Текучка кадров беспокоит 26 процентов работающих горожан. Такие данные приводит сервис поиска работы hh.ru.

- Сильнее всего постоянная сменяемость коллег тревожит кадровиков (41%). Также испытывают тревогу работники сферы торговли и гостиничного бизнеса, - говорится в исследовании.

При этом молодежь беспокоится о частой смене коллег сильнее, чем люди в возрасте.

Однако петербуржцы еще не самые беспокойные работники. Так, один из самых высоких индексов текучести кадров на предприятиях и в организациях отмечен в Ленинградской области, он составляет 38 процентов.