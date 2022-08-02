Ребенок выпал с балкона третьего этажа в Петербурге

В Калининском районе с балкона третьего этажа упал ребенок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь девочке, упавшей с высоты. ЧП произошло 1 августа 2022 года в одном из многоэтажных домов в Калининском районе. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 12-летняя девочка была дома одна, так как родители ушли на работу. В это время она выпала с балкона с высоты третьего этажа.

- 12-летняя девочка вышла на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома в Калининском районе. Что стало причиной падения ребенка, предстоит узнать следователям, - сообщает источник.

По всей видимости, ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девочку, которая находилась в очень тяжелом состоянии, в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легких и двусторонний пристеночный пневмоторакс.

По факту произошедшего проводится проверка.