Автобусы из Петербурга в Геленджик начнут ходить с 12 августа

Из Петербурга в Геленджик запустят автобусные рейсы с 12 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Попасть из Санкт-Петербурга в Геленджик теперь можно будет на автобусе. С 12 августа 2022 года откроется новый междугородний маршрут, который свяжет Северную столицу с жемчужиной Черноморского побережья. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- С 12 августа "Пассажиравтотранс" организует регулярные отправления с автобусного вокзала на набережной Обводного канала. Геленджик для петербуржцев станет доступнее, к услугам отпускников теперь не только железнодорожный транспорт, но и комфортабельные автобусы, - рассказали в комитете.

Маршрут появился из-за острой нехватки транспортной связи Петербурга с Геленджиком из-за приостановки авиасообщения.

Из Петербурга автобусы будут отправляться по пятницам в 23:00 часов, в обратном направлении по понедельникам в 16:00. Билеты на рейсы уже доступны в кассах автовокзала. Стоимость поездки в одну сторону порядка 6,9 тысяч рублей.