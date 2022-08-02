Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 17:28

Ветеринары из Петербурга помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе

Об этом сообщили в Смольном
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ветеринары из Петербурга помогут восстановить работу мариупольского зоопарка

Ветеринары из Петербурга помогут восстановить работу мариупольского зоопарка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю восстанавливать город и возвращаться к нормальной жизни. Вскоре ветеринары города окажет содействие мариупольским коллегам в восстановлении работы зоопарка. Об этом 2 августа 2022 года сообщили в Смольном.

- Петербургские специалисты в области ветеринарии также окажут содействие своим мариупольским коллегам в восстановлении работы Зоопарка и системы обращения с безнадзорными животными, передадут диагностическое оборудование, - рассказали в городской администрации.

Также Петербург продолжает оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. За все время на Донбасс уже была отправлена 51 тонна продуктов, одежды, предметов гигиены, а также многих других необходимых вещей.