Ветеринары из Петербурга помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе

Ветеринары из Петербурга помогут восстановить работу мариупольского зоопарка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю восстанавливать город и возвращаться к нормальной жизни. Вскоре ветеринары города окажет содействие мариупольским коллегам в восстановлении работы зоопарка. Об этом 2 августа 2022 года сообщили в Смольном.

- Петербургские специалисты в области ветеринарии также окажут содействие своим мариупольским коллегам в восстановлении работы Зоопарка и системы обращения с безнадзорными животными, передадут диагностическое оборудование, - рассказали в городской администрации.

Также Петербург продолжает оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. За все время на Донбасс уже была отправлена 51 тонна продуктов, одежды, предметов гигиены, а также многих других необходимых вещей.