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Здоровье2 августа 2022 18:41

Ученые из Петербурга создали калькулятор прогнозирования смерти при коронавирусе

Он может дать прогноз на основе данных в первые 72 часа пребывания в больнице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские ученые создали калькулятор прогнозирования смерти при коронавирусе

Петербургские ученые создали калькулятор прогнозирования смерти при коронавирусе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ученые создали калькулятор для прогнозирования смерти при коронавирусе. Разработкой занимались специалисты Центра имени Алмазова. Об этом 2 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Калькулятор работает на основе данных, полученных в первые 72 часа пребывания в инфекционном стационаре, - пишет издание.

Получив данные о пациенте, врачи с помощью калькулятора смогут узнать риск летального исхода, что позволит определять тип лечения, а также распределять коечный фонд и лекарства. Отмечается, что прогноз заболевания делается на основе одиннадцати параметров.

Напомним, что в Петербург в последние две недели наблюдается рост заболеваний коронавирусом. Власти города призывают жителей пройти ревакцинацию до осени.