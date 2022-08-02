Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Петербурга ночью 12 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом августе жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать прекрасные космические явления. В этом месяце в небе можно увидеть знаменитый звездопад Персеиды. Пик его придется на 12 августа 2022 года. Об этом рассказали в Московском планетарии.

- Условия наблюдения Персеид в 2022 году – неблагоприятные, так как максимум ожидается 12 августа, в ночь полнолуния. Луна существенно помешает наблюдению метеоров, - отметили в планетарии.

Однако увидеть падение звезд можно будет и в другие ночи, но не так явно.

Зато в середине месяца можно стать наблюдателем еще одного явления. 14 августа Сатурн проходит точку противостояния. Это когда Солнце, Земля и Сатурн выстраиваются в одну линию, за счет чего Сатурн становится ярче и можно увидеть его кольца. Лучше всего наблюдать за планетой в Петербургском планетарии в ночь с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа.