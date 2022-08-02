Прохожие спасли мужчину с приступом эпилепсии в Петербурге

Прохожие спасли в Петербурге мужчину с приступом эпилепсии Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину, у которого прямо на улице случился приступ эпилепсии. Как рассказали очевидцы, 2 августа 2022 года на проспекте Энгельса у дома 11 на светофоре произошла авария. В этот момент у пешехода, пожилого мужчины с тележкой случился приступ. Прохожие тут же бросились ему помогать.

- На светофоре у перехода две машины столкнулись, а рядом лежит пожилой мужчина с пеной во рту и без сознания. Очевидцы быстро перевернули на бок, начали помогать, - рассказали свидетели.

По всей видимости, у мужчины случился приступ от испуга при аварии. В этот же момент мимо проезжали сотрудники ДПС, которые тоже остановились и стали помогать мужчине.

В итоге все закончилось хорошо. Сын мужчины позже поблагодарил спасителей в социальной сети.