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Происшествия3 августа 2022 13:43

8-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юге Петербурга

Девочку сбил пенсионер на иномарке
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Школьница попала под машину на улице Рихарда Зорге.

Школьница попала под машину на улице Рихарда Зорге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионер-лихач на иномарке сбил школьницу в Петербурге. Авария произошла в Красносельском районе города. Машина двигалась по улиц Рихарда Зорге, когда на дорогу выскочила второклассница. Избежать наезда не удалось.

- После ДТП 63-летний автомобилист вызвал скорую помощь. Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и переломом руки в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, - пишет «Мойка 78».

Известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Что касается водителя, то, по данным ГИБДД, в нынешнем году его уже 11 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели Госавтоинспекции.