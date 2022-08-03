8-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юге Петербурга

Школьница попала под машину на улице Рихарда Зорге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионер-лихач на иномарке сбил школьницу в Петербурге. Авария произошла в Красносельском районе города. Машина двигалась по улиц Рихарда Зорге, когда на дорогу выскочила второклассница. Избежать наезда не удалось.

- После ДТП 63-летний автомобилист вызвал скорую помощь. Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и переломом руки в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, - пишет «Мойка 78».

Известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Что касается водителя, то, по данным ГИБДД, в нынешнем году его уже 11 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели Госавтоинспекции.