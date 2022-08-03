Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 17:28

В честь погибшего министра МЧС Евгения Зиничева назвали сквер в Петербурге

Также имена получили еще пять безымянных скверов города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Шесть безымянных скверов в Петербурге получили названия

Шесть безымянных скверов в Петербурге получили названия

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появился сквер Евгения Зиничева, бывшего министра МЧС, погибшего в сентябре прошлого года. Такое распоряжение 3 августа 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сквер Евгения Зиничева появился на улице Гастелло в Московском районе, - пояснили в Смольном.

Также имена получили еще пять безымянных скверов в городе. Так, в Курортном районе в Сестрорецке сквер на площади Свободы поучил имя инженера и сподвижника Петра Великого Георга Вильгельма Геннина, а в Комарово - сквер Архитектора Никонова.

Сквер у дома 5 по улице Летчика Пилютова теперь будет носить имя Героя СССР Михаила Ашика. Сквер между Диагональной и Грибалевой в Выборгском районе получил имя ученого Семена Новгородова, а в Кировском районе появился Тентелевский сквер.