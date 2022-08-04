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Происшествия4 августа 2022 6:54

Подсудимый съел явку с повинной в зале суда в Петербурге

Мужчину, обвиняемого в убийстве, осудили за «воспрепятствование осуществлению правосудия»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге обвиняемый съел свою явку с повинной.

В Петербурге обвиняемый съел свою явку с повинной.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили мужчину, который съел свою явку с повинной прямо в зале суда. Все произошло еще в декабре 2021 года, когда в Ленинградском областном суде, территориально расположенном в центре Северной столицы, слушалось дело обвиняемого в убийстве.

- В ходе ознакомления с материалами уголовного дела, вырвал пять листов из первого тома, содержащие его чистосердечное признание. После чего, порвав документы на мелкие кусочки, со словами «Я этого не писал», стал их есть, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, которая поддержала обвинение.

В итоге на мужчину было возбуждено еще одно дело за в деятельность суда и воспрепятствование осуществлению правосудия. За съеденные документы он заплатит штраф в 40 тысяч рублей.

Дело об убийстве будет слушаться отдельно.