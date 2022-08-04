57 детей пропали в Петербурге за месяц

57 заявлений о пропаже детей было подано в июле в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге выросло число пропавших без вести детей и подростков. Только за июль в полицию и поисковые отряды поступило 57 заявок. Это больше, чем в июне, когда пропавших было 49 человек. В число пропавших входят как настоящие «потеряшки», так и ушедшие из дома подростки, поссорившиеся с родителями или опекунами.

- Основной причиной того, что дети не возвращаются домой, являются ссоры с родителями. Так, 14-летняя девочка сбежала из-за того, что мать запрещала ей общаться с друзьями, - пишет «Мойка 78».

Но через сутки страсти остыли и школьница вернулась домой. Отметим, что из 57 пропавших, большая часть который, к счастью, нашлась, более половины - 30 человек - составляют именно девочки.

Но поиски некоторых детей все еще продолжаются.