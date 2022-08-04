В Петербурге на 25% уменьшилось число смертельных ДТП

Сократилось число смертельных случаев с пешеходами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала года уменьшилось количество смертельных ДТП. По словам, государственного инспектора дорожного надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Павла Иванкова Ионкова, снижение составило 25% в сравнении с 2021 годом.

- На территории двух регионов за полгода отмечается снижение на 25% общего числа погибших в ДТП. Это положительная динамика. При этом каждый третий погибает в происшествиях из-за несоответствия скорости движения, таких было 50 случаев, каждый четвертый погибает из-за выезда на полосу встречного движения – 47 погибших. — отметил Иванков.

На 50% стал меньше смертельных исходов среди пешеходов. Одной из причин назвали нарушение сигнала светофора — 111 ДТП, в них погибли 2 человека. Из-за нарушения правил проезда перекрестка случилось 471 авария, в которых умерли 10 человек, из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов зафиксировано 284 случаев – скончалось 7 человек.