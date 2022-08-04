Коммунальщики косили траву на Финском заливе

Петербуржцы гадают: зачем косить траву на заливе. Фото: vk.com/greencospb

Удивительное видео сняли жители Курортного района Петербурга. На одном из пляжей они заметили работника коммунальных служб, который мототриммером косил траву на...Финском заливе. Мужчина методично срезал торчащие из воды ростки.

- В Курортном районе, похоже, уже закончились газоны, и теперь косят воду, - пишут общественники из группы ВКонтакте «Зеленая коалиция Петербурга».

А в комментариях пользователи соцсетей гадают, зачем и почему кому-то понадобилось косить траву на заливе.

- Курортный район лидирует в номинации «триммерное безумие». У нас косят непрерывно: в парках и скверах, в лесу и у болота, под окнами домов и на пляжах, - отмечают местные жители.

А другие шутят, что если коммунальщики уже покосили траву, то значит, что скоро они начнут заниматься озеленением залива - разводить водоросли.