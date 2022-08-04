Мужчине, до смерти забившему блокадницу в Петербурге, дали 8 лет колонии

Решение суда в законную силу еще не вступило Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина, до смерти забивший блокадницу в Петербурге, ближайшие 8 лет проведет в колонии строгого режима. Такое решение вынес суд и поддержала прокуратура Калининского района. Само убийство произошло еще в сентябре 2021 года. Тогда в ходе ссоры со своей 82-летней бабушкой 32-летний петербуржец ее жестоко избил.

- Между подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его бабушкой, имеющей статус «Житель блокадного Ленинграда», произошел конфликт. Мужчина сломал ей ребра. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Внука скончавшейся блокадницы признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть. Наказанием для него будет 8 лет колонии строгого режима.