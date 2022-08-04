На «Ленфильме» снимут документалку о журналистах блокадного Ленинграда

Подготовка к съемкам растянулась на два года. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

В Петербурге начались съемки документального фильма о журналистах и газетчиках блокадного Ленинграда. Производством картины «Приравнены к хлебу» занимается «Ленфильм», в пресс-службе кинокомпании рассказали о подробностях. В документалке планируют показать тяжелую работу корреспондентов, фотографов и редакторов в условиях войны. Ведь даже в годы блокады газеты продолжали выходить. Кроме одного раза.

- В ночь с 24 на 25 января 1942 года в городе не было электроэнергии. Сверстанный номер «Ленправды» не удалось напечатать. Часть материалов навсегда поглотила история, наиболее важные новости, в том числе, сводки Совинформбюро опубликовали в номере за 27 января. Январский невыход «Ленинградской правды» стал единственным случаем за всю блокаду. Печать газет была приравнена по важности к выпечке хлеба и производству оружия для фронта. Отсюда и название фильма – «Приравнены к хлебу», - объясняют в «Ленфильме.

Подготовка к съемкам шла два года. Сейчас все готова и первый съемочный день уже прошел в газетном зале Российской национальной библиотеки. Режиссером «Приравнены к хлебы» стала Ирина Новикова, оператор Евгений Труш, сценарий написал Анатолий Аграфенин.