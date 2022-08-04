Роспотребнадзор запретил купаться на всех пляжах в Петербурге

Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор снова провел анализ воды в водоемах Санкт-Петербурга. Специалисты проверили воду на 24 популярных пляжах города на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. О результатах в ведомстве рассказали 4 августа 2022 года.

- Согласно исследованиям, во всех водоемах города вода не соответствует санитарным требованиям, поэтому купаться там не рекомендуется, - рассказали в управлении.

Так, под запрет попали пляжи на реке Ижора, Суздальские озера, Ольгинский водоем, Безымянное озеро в Красносельском районе, Колонистский пруд, все пляжи Разлива, а также все пляжи Финского залива, которые находятся в черте Петербурга.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться в этих водоемах опасно, так как можно подхватить острую кишечную инфекцию, энтеровирусную инфекцию, гепатит А или другие заболевания.