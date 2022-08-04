Больше половины финнов поддерживают запрет на выдачу виз российским туристам

Жители Финляндии выступили против выдачи туристических виз россиянам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Финляндии выступили против туристов из России. Согласно опросу, которое провело местное издание YLE, подавляющее число респондентов говорят «за» запрету выдачи виз гражданам России.

- На вопрос «должна ли Финляндия прекратить выдачу туристических виз россиянам?» Да ответили 58 процентов опрошенных, - пишет издание.

Против запрета для туристов из России выступили 24 процента финнов. А еще 18 процентов не определились с ответом.

Наибольший процент среди тех, кто не желает видеть россиян в Финляндии, стали мужчины старшего возраста (50- 64 года) с высоким доходом.

Напомним, что в конце июля ведущие политические партии Суоми призвали правительство прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России из-за ситуации вокруг Украины. В самом правительстве сослались на то, что такие решения принимаются на уровне ЕС и стран Шенгегского соглашения.